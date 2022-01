Topvrouw Mary Barra kondigt de grootste investering aan in de geschiedenis van General Motors. Ze pompt liefst 7 miljard dollar in de productie van elektrische pick-up trucks en SUV's en bijhorende batterijen. GM doet de investering in z'n thuisstaat Michigan, dankzij een stevig steunpakket. De autoreus wil nu de inhaalbeweging inzetten op pionier in elektrische auto's Tesla en op aartsrivaal Ford, die volop scoort met z'n elektrische pick-up.