Het Gentse biotechbedrijf myNEO gaat samenwerken met de Duitse vaccingigant CureVac. MyNEO is een jong bedrijf, dat nog maar sinds eind 2018 bestaat. Het specialiseert zich in kankerbehandelingen. CureVac is koploper in de nieuwe mRNA-technologie, vooral bekend van de covidvaccins. De samenwerking is een belangrijke, nieuwe stap voor myNEO.