Binnen vijf jaar een unicorn worden. Dat is de steile ambitie van de drie jonge oprichters van TechWolf. Een Gentse start-up, die met behulp van artificiële intelligentie de specifieke vaardigheden van werknemers heel gedetailleerd in kaart kan brengen. Een gat in de markt, zo blijkt. Zowat alle Bel20'ers zijn al klant. En ook internationale namen, als British Petroleum en HSBC. In een nieuwe kapitaalronde wist TechWolf in twee maanden tijd tien miljoen euro op te halen bij institutionele beleggers.