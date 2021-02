'Puzzle in a Bag' is Unizo's Starter van het Jaar 2020. Het Gentse bedrijf maakt puzzels in een bio-afbreekbaar zakje, die je online kunt kopen en met de post thuis geleverd krijgt. 'Puzzle in A Bag' startte nog maar in oktober van vorig jaar. Unizo prijst vooral de manier waarop het bedrijf de negativiteit door corona ombuigt tot een positief ondernemersverhaal.