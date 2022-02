In Gent is een bio-ingenieur er voor haar doctoraatsonderzoek in geslaagd witloof en cichorei te creëren die nauwelijks nog bitter zijn. Het zou de groenten meteen een stuk populairder kunnen maken. Toch zullen die niet snel te koop zijn want ze gebruikte daarvoor de omstreden gentechnologie CRISPR/Cas9.