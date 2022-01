Het Gentse softwarebedrijf Deliverect haalt een smak geld op: liefst 150 miljoen dollar, hoofdzakelijk van 2 Amerikaanse fondsen. Maar de kandidaat-geldschieters stonden aan te schuiven, zeggen de oprichters. Deliverect is dan ook uniek gepositioneerd: z'n software koppelt honderden verschillende kassasystemen met alle mogelijke koerier- en besteldiensten zoals JustEat TakeAway, Deliveroo of Uber. En de digitalisering van de horeca is door de pandemie nu écht op gang gebracht.