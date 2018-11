Gentse huizenmarkt oververhit

In Gent gaan de huizen voor de middenklassers op de privémarkt zo'n 20 procent boven de initiële vraagprijs van de hand. Dat zegt een vastgoedmakelaar, die van een woningtekort in die prijscategorie spreekt. Het stadsbestuur probeert in te grijpen, door zelf onder de marktprijs woningen aan te bieden in nieuwe formules.