North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en Fluxys zijn met een haalbaarheidsstudie begonnen over de bouw van een koolstofhub in de haven van Gent. Die installatie zou afgevangen CO2 van fabrieken vloeibaar maken en opslaan. De CO2 zou dan onder de zeebodem in lege gasvelden worden opgeborgen. Een investering van honderden miljoenen euro, die tóch rendabel kan zijn.