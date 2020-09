De Gentse biotech-start-up Antelope DX ontwikkelt een toestelletje waarmee iemand thuis, zelf kan testen of hij of zij al dan niet besmet is met het coronavirus. De combinatie dus van wat een laboratorium doet, met het gebruiksgemak van andere thuistesten die al bestaan, zoals een zwangerschapstest. Het apparaatje, in handpalmformaat, zal wel pas binnen 2 jaar beschikbaar zijn, maar ook dan nog zullen testen en tracings belangrijk blijven in de strijd tegen covid19. Antelope heeft vandaag voor een nieuwe financiering 9 miljoen euro opgehaald.