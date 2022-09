Rabotvins, een groothandelaar in wijnen en aperitieven uit Gent, heeft in Frankrijk een prestigieuze onderscheiding gekregen voor twee van zijn wijndomeinen in de Bordeauxstreek. Het gaat om twee Saint-Emilionwijnen, die vanaf de oogst van dit jaar als Grands Crus Classés mogen worden bestempeld. Een hele eer. Amper 1 op de 10 wijnboeren van de appellatie Saint-Emilion hebben die classificering.