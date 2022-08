De wankele economische en geopolitieke omstandigheden hebben duidelijk hun weerslag op de resultaten van Deceuninck. De producent van pvc-bouwprofielen Deceuninck wist ruim 20% méér omzet te boeken in eerste jaarhelft, omdat het z'n prijzen sterk kon optrekken. Maar tegelijk ziet het bedrijf de vraag in de woningbouw stilaan terugvallen. Daarnaast moet Deceunick twee forse waardeverminderingen doorslikken, op z'n activiteiten in Turkije en in Rusland. Waardoor de nettowinst ruim halveert.