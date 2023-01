In zijn eerste huwelijksjaar zag Port of Antwerp-Bruges zijn goederenoverslag vorig jaar met 0,7 procent dalen. Een goed resultaat vindt de fusiehaven als je kijkt naar hoe turbulent het jaar is geweest. De terugval zit bij de containeroverslag. Die krijgt een klap van ruim acht procent. De sterkste stijgers waren dan weer de droge én vloeibare bulk. En dat dankzij de energiecrisis.