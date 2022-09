We voelen de hoge inflatie allemaal, maar de groep die er het meeste last van heeft zijn de gepensioneerden. Waarom, dat valt te lezen in het pas verschenen boek 'Investeren in de derde helft van je leven' van journalisten Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet, waarin ze een antwoord proberen geven op de financiële besognes van 60-plussers.