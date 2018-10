Gezondheidsapp Fibricheck wint FDA-goedkeuring

Fibricheck, een Belgische smartphone-app die hartritmestoornissen opspoort, is goedgekeurd door de FDA. Dat is de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond. De weg naar de wereldmarkt ligt nu open. De app is volgens z'n ontwikkelaar even nauwkeurig en betrouwbaar als een medisch toestel en werkt op elke smartphone - ook een goedkope.