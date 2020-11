Zogenaamde 'Dark Kitchens' zijn aan een opmars bezig in ons horecalandschap. 'Dark Kitchens', ook wel eens 'Ghost Kitchens' genoemd, zijn restaurants zonder verbruikzaal, die enkel aan huis leveren. Ze hebben in deze coronatijden de wind in de rug. Wij gingen een kijkje bij Casper. De jonge restaurantketen wil tegen eind dit jaar nog z'n vierde filiaal openen.