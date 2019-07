Steeds meer werknemers gaan aan de slag als freelancer: in Vlaanderen steeg hun aandeel de afgelopen drie jaar met 22 procent. Dat blijkt uit cijfers van House of HR. Daarom lanceert het HR-bedrijf nu een website die bedrijven in contact brengt met freelancers: GigHouse. Want freelancers kunnen een antwoord bieden in de war for talent, klinkt het.