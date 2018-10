Global Graphics verdedigt beursexit bij aandeelhouders

De top van Global Graphics is niet van plan meer dan 4 euro 25 per aandeel te betalen als het bedrijf van de beurs gaat en verkocht wordt. Dat heeft de voorzitter van de raad van bestuur gezegd na een vergadering met Belgische aandeelhouders. Een aantal onder hen vindt het bod veel te laag. En sommigen hebben vragen bij de rol van de voorzitter in 't hele verhaal.