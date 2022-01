Het is een traditie in aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos: de publicatie van het Global Risk Report. Het rapport dat ons vertelt van welke wereldproblemen we écht wakker moeten liggen. De bijeenkomst van politici en bedrijfsleiders in Davos is afgeblazen vanwege corona, maar het rapport krijgen we wel. Met daarin opvallende nieuwkomers: vaccinatieongelijkheid en de concurrentie in de ruimte. En helemaal bovenaan, op eenzame hoogte, de klimaatopwarming.