Padel, we kunnen er niet naast kijken, de tennis-kloon is één van de snelst groeiende sporten ter wereld. Ook als topsport. Het ideale moment om de Brussels Padel Open te lanceren. Dat wordt de vijfde manche van het seizoen in de World Padel Tour. De organisatoren werken met een budget van 2 miljoen euro en willen op de site van Tour & Taxis 50.000 bezoekers ontvangen. Naast 300 tot 500 miljoen tv-kijkers wereldwijd.