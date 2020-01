De Cruise Origin. Zo heet de zelfrijdende elektrische wagen van de Amerikaanse start-up Cruise. Die heeft het protype van die wagen voorgesteld in San Francisco. Cruise is grotendeels in handen van de autobouwer GM, maar ook van Honda, dat twee jaar geleden minderheidsaandeelhouder is geworden en het voertuig heeft ontwikkeld.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.