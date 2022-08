De Europese aardgasprijzen zijn vanmorgen flink gezakt. De prijs op de Amsterdamse gasbeurs daalde met 16% tot 286 euro per megawattuur. Enkele uren later schommelde de prijs weer rond de 300 euro, maar dat is nog steeds fors lager dan vrijdag. De dalingen zijn een reactie op het nieuws dat Duitsland zijn gasvoorraden sneller aanvult dan verwacht.