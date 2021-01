Een stevige klap voor North Sea Port, dat de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen omvat. Vorig jaar hebben die ruim 11 procent minder goederen overgeslagen via zeeschepen en ruim 6 procent minder via binnenschepen. In grote mate het gevolg van de coronacrisis. Toch is het niet al kommer en kwel.