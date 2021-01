Spoorvrachtoperator Lineas tankt 60 miljoen bij. De gevolgen van de coronacrisis hadden de financiële buffers te zeer aangevreten, aldus het management. De middelen komen van twee banken, de Zwitserse hoofdaandeelhouder Argos Wityu en de federale overheid via haar investeringsmaatschappij fpim. Die laatste neemt tegelijk het belang van 10 procent over dat de NMBS nog had in Lineas.