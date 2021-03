Over 10 jaar wil ons land dubbel zo veel goederen vervoeren via het spoor als nu het geval is. Want 1 trein haalt 50 vrachtwagens van de weg. En files kosten ons land élk jaar 1 tot 2% economische groei. Het Antwerpse Havenbedrijf, spoorbeheerder Infrabel en de havenbedrijven hebben een visie uitgewerkt voor deze modal shift, de overstap van goederenvervoer naar het spoor.