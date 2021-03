Europa geeft groen licht voor een vierde coronavaccin, dat van Johnson & Johnson. Het is ontwikkeld bij dochterfirma Janssen Pharmaceutica in Beerse. De Europese Unie heeft al een contract voor de aankoop van 200 miljoen dosissen, en mogelijk zelfs het dubbele. Ons land bestelde ruim 5 miljoen vaccins. Het heeft grote troeven: er is maar 1 prik voor nodig en het kan in de koelkast bewaard worden.