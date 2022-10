Méér windparken op zee, aangevuld met kleine kerncentrales, dat is de goedkoopste manier om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Zo blijkt uit een studie van onderzoekscentrum Energyville in opdracht van Febeliec, de federatie van grote industriële energieverbruikers. Die hoopt dan ook dat de regering alle technologische opties open houdt als ze energiekeuzes voor de toekomst maakt. Want de energietransitie vraagt een investeringsgolf die kan oplopen tot 20 miljard euro.