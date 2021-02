Google gaat het Australische Nine Entertainment jaarlijks miljoenen dollars betalen om diens krantenartikels of video's te mogen gebruiken in zoekresultaten. Maandag sloot Google ook al zo'n deal met concurrent Seven West Media. Het Australische parlement wil dergelijke vergoedingen opleggen aan àlle techreuzen. De nieuwsmedia zien de deals graag komen, want hun reclame-inkomsten blijven dalen.