Google pompt meer dan een miljard dollar in een nieuwe campus in San José. Het gaat om 80 hectare midden in de derde grootste stad van Californië. In eerste plaats komen er kantoren voor liefst 20.000 medewerkers. Maar een vijfde van het budget dient ook voor woningen en sociale voorzieningen. Want grote techbedrijven als Google krijgen al jaren kritiek: ze maken de regio onleefbaar, onder meer door de fors stijgende woning- en huurprijzen.