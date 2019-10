Google brengt de Nest Mini en de Hub uit in België. Dat zijn een luidspreker en een tablet. Allebei bevatten ze de Google Assistent. Je kan stemcommando's geven om de lichten aan- of uit te zetten, de televisie te bedienen of muziek af te spelen. Net als andere techreuzen wil Google zo een steeds prominentere rol in je persoonlijke leven spelen.