Alphabet, het moederbedrijf van Google, wil zich met een pak nieuwe producten sterker verankeren in ons dagelijkse leven. Op z'n jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars stelt de techreus z'n eerste slimme horloge voor, en ook een nieuwe versie van z'n slimme bril. Die kan simultaan vertalen via ondertitels in je blikveld. Ook opvallend: zoekmachine Google wil voortaan meer aandacht hebben voor diversiteit.