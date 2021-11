Het Gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Google z'n eigen prijsvergelijkingsdienst voordeel heeft gegeven tegenover concurrenten. De Europese Commissie had de zoekgigant daarvoor in 2017 al op de vingers getikt, en een boete gegeven van bijna 2,5 miljard euro. Google en moederbedrijf Alphabet gingen in beroep, maar bijten nu in het zand. Dit is een belangrijk juridisch precedent, zeggen experts. Want ook tegen andere techreuzen als Apple, Facebook en Amazon lopen gelijkaardige onderzoeken.