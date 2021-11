De gouverneur van de Griekse centrale bank vraagt dat de wereldleiders kordate maatregelen nemen op de klimaattop in Glasgow. Want de gevolgen van de klimaatverandering dreigen de potentiële economische groei van zijn land aan te tasten. Griekenland krijgt steeds vaker af te rekenen met hittegolven, bosbranden en watersnood. En dan is er nog de nachmerrie van de stijgende zeespiegel...