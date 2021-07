Grandeco, een behangpapierfabrikant uit Tielt, neemt WallSupply over. Dat bedrijf uit het Nederlandse Sittard is marktleider in decoratieve 3D-panelen. Interieurproducten die tegenwoordig erg in trek zijn. Maar met de overname boort Grandeco ook nieuwe markten aan. Zo krijgt het nu een voet binnen bij de grote Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot. Grandeco was ooit nog onderdeel van tapijtenproducent Balta.