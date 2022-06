Dit najaar opent Campus 19 een vestiging bij DPG Media in Antwerpen. Tot 150 studenten zullen er gratis en op eigen tempo een opleiding tot programmeur kunnen volgen. Ze hoeven daarvoor geen voorafgaande opleiding voor te leggen. De vraag naar digitaal geschoolde medewerkers is bijzonder groot, zeker in een metropool als Antwerpen. Zeven nieuwe sponsors stappen in, waaronder Port of Antwerp Bruges, Johnson & Johnson, SD Worx en Duvel Moortgat.