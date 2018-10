Gratis programmeerlessen van BeCode groot succes

In Brussel heeft BeCode z'n tweede diploma-uitreiking gehouden. BeCode geeft gratis programmeeropleidingen die in minder dan een jaar naar een job leiden. De vzw is anderhalf jaar geleden gestart met de hulp van enkele technologiebedrijven. Door het grote succes breidt BeCode nu snel uit naar het hele land.