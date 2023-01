Het Deense Greenmobility verdubbelt z'n vloot van elektrische deelwagens in België, nadat het zijn omzet hier het afgelopen jaar wist te verdubbelen. Het bedrijf is daarmee al bijna uit de rode cijfers in ons land. Greenmobility wil het eerste winstgevende elektrische deelwagenbedrijf zijn in Europa. Een duidelijk teken dat de mobiliteitsmarkt volop in beweging is.