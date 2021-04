Het Deense autodeelbedrijf GreenMobillty vesterkt z'n aanwezigheid in ons land. Een half jaar na z'n introductue in Antwerpen en Gent , voegt het Brussel toe aan z'n netwerk. De gebruikers kunnen de elektrische deelauto's tussen de 3 steden gebruiken. In Brussel start de autodeeldienst vanuit 3 ondergrondse parkeergarages van Interparking.