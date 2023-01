Bakker Belgium, een onderdeel van Greenyard, heeft voor het eerst met een elektrische vrachtwagen groenten en fruit vervoerd naar het distributiecentrum van Delhaize. Bakker Belgium en Delhaize bundelen de krachten in een unieke samenwerking. Het is de bedoeling jaarlijks 18 miljoen kilo groenten en fruit met een e-truck te vervoeren. Het project past in de verduurzaming van de logistieke keten, die beide bedrijven nastreven.