Grenscontrole van amper 70 seconden = megafiles

Als bij een no deal-brexit weer grenscontroles worden ingevoerd, zal de chaos in de haven van Dover niet te overzien zijn. Een controle van amper 70 seconden per vrachtwagen zal voor de truckers een wachttijd van maar liefst zes dagen veroorzaken. Hallucinante cijfers die de Britse regering al in 2017 van Britse academici kreeg voorgeschoteld, maar verborgen hield. De Financial Times kon er de hand op leggen.