Het eerste kwartaal van dit jaar steeg het Chinese Bruto Binnenlands Product met meer dan 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is indrukwekkend maar toch: het blijft onder de verwachtte 19 procent. De afgenomen fiscale steun aan bedrijven en de verhoogde focus op de interne markt in plaats van de export, maakt dat de groei minder groot is. Docent Chinese politiek en economie Dorien Emmers verwacht wel dat die focus-shift in de toekomst zal renderen.