Het bewogen covidjaar heeft de groei van de Gentse projectontwikkelaar Unibricks nauwelijks afgeremd. De omzet steeg met 47 procent ten opzicht van 2019 en dat danken ze vooral aan de ontwikkeling en de verkoop van zogenaamde 'units'. Dat kan een kamer zijn in een hotel, een studenten- of seniorenresidentie of een chalet in een vakantiepark. De uitbating van de hotels kreeg het voorbije jaar wel een flinke knauw. Daar daalde de omzet met 35 procent.