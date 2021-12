Gecorrigeerd voor inflatie, is het gemiddelde loon in ons land met 0,79% gestegen tussen 2015 en 2019. Dat blijkt uit een studie van denktank Minerva. Vooral de toplonen zijn sterk toegenomen, terwijl de laagste inkomens wegzakken. Zelfs in de bouwsector, die nochtans kampt met knelpuntberoepen.