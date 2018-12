Groeivertraging in politiek turbulente tijden

ING voorspelt voor volgend jaar een groeivertraging in de eurozone. Van de huidige 1,9 procent zakken we naar 1,4 procent, om in 2020 op een nog lagere groei uit te komen. De Belgische economie volgt die negatieve trend. En een toekomstige moeilijke regeringsformatie zou nog extra roet in 't eten kunnen gooien.