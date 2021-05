Na lang onderhandelen is de Vivaldi-coalitie het eens geraakt over een belastinghervorming voor bedrijfs- en salariswagens. Bedrijven krijgen een duw richting groenere auto's die geen CO2 uitstoten. Nieuwe benzine- of dieselwagens verliezen hun aftrek vanaf 2028. Tegelijk wordt het mobiliteitsbudget uitgebreid en toegankelijker gemaakt. Want ook uitstootvrije wagens verliezen op termijn een deel van hun aftrekbaarheid, in de strijd tegen de files.