Als we onze economie echt willen vergroenen, dan zullen we een deel van onze groene energie uit het buitenland moeten halen. Dat kán, door zonne- en windenergie om te zetten in waterstof en die over te varen naar onze havens. Technisch én economisch haalbaar, zo blijkt uit van een studie van een Belgisch consortium met daarin baggeraar DEME en het Antwerpse havenbedrijf.