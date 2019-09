Team.blue, de eigenaar van het Gentse hostingbedrijf Combell, doet alweer een grote overname: het lijft een Italiaanse sectorgenoot in. Daardoor wordt het bedrijf actief in liefst 10 Europese landen, met een omzet van 275 miljoen euro. CEO Jonas Dhaenens heeft zijn geesteskind via verschillende overnames in amper 1 jaar tijd drie keer groter gemaakt.