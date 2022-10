Heeft Apple via software-updates bewust zijn iPhone 6 versneld laten verouderen, om nieuwe toestellen te kunnen verkopen? Test-Aankoop beweert van wel en raamt de schade voor Belgische Apple-klanten op ruim 11 miljoen euro. De consumentenorganisatie start een groepsvordering tegen de elektronicareus. De Brusselse ondernemingsrechtbank heeft zich vanmorgen gebogen over de vraag of die vordering ontvankelijk is.