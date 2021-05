De door schaarste exploderende grondstoffenprijzen laten zich steeds nadrukkelijker gevoelen. Ook bij onze KMO's. Confiserie Thijs, een 90 jaar oud familiebedrijf in Sint-Niklaas, spreekt van een ware tsunami. Bij elke nieuwe prijsaanvraag weten we al dat de prijs weer hoger zal zijn, zegt de snoepproducent. En de prijsstijgingen doorrekenen naar de retailers zit er niet in.