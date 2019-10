Het Grondwettelijk Hof heeft de effectentaks vernietigd. Da's een heffing van 0,15 procent op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro. De taks is discriminerend. Dat vond eerder de Raad van State ook al. Maar toch ging de regering Michel door met de invoering van de taks. En wat al betaald is, moet de overheid niet meer terugstorten. Ook al was de vermogensbelasting dus ongrondwettelijk.