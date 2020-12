De herorganisatie van de geldautomaten door de vier grootbanken zal een enorme impact hebben op het aantal automaten. Van de 5.800 geldautomaten die ze hier nu hebben, zullen er over vier jaar maar 2.300 meer over zijn. Een daling met zestig procent. En het aantal locaties waar nog een cashpunt zal te vinden zijn daalt zelfs nog meer. Volgens Batopin dat in opdracht van de vier banken het nieuwe netwerk van geldautomaten moet opzetten worden de dekking en bereikbaarheid evenwel niet slechter.